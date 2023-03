Moet de A4 Zuid er komen? Lezers: ‘Aanleggen die weg!

DE KWESTIEMoet de A4-Zuid er nu wel of niet komen? Want dat ene stukje tussen knooppunt Benelux en de A29 bij Klaaswaal is al jaren punt van discussie. Voorstanders, zoals die in Nissewaard, zien het wel zitten, want altijd dat vaststaande spitsverkeer. In de Hoeksche Waard, daarentegen, is niet iedereen enthousiast over het plan. Onze lezers reageerden massaal op de oproep in onze Kwestie: ‘Wees zuinig op een groen en landelijk stuk Nederland. Eenmaal weg komt het nooit meer terug.’

Ruud Polderman, die al jaren tegen de lobby voor de A4-Zuid vecht, vindt een snelweg door het Hoeksche Waardse polderlandschap een nachtmerrie. Maar er moet uiteindelijk, na zestig jaar discussiëren, wel eens een knoop worden doorgehakt. We hebben tenslotte een stikstofprobleem. Of moet de weg er wél komen? Thuiswerken leek tijdens corona een oplossing, maar lijkt verleden tijd. Bovendien is het openbaar vervoer in dat stukje van onze provincie niet een goed alternatief voor de auto.

Verkeersafwikkeling

Een zeer groot deel van onze lezers is voor aanleg van de A4-Zuid. Al merkt een aantal lezers wel op dat, nu er groot onderhoud is aan de Haringvlietbrug en Heienoordtunnel, het wel logisch is dat mensen nu in de pen klimmen. Op dit moment is de verkeersoverlast momenteel groot. Maar anderen constateren dat juist dát de noodzaak van de A4-Zuid aantoont. Iedere verstoring in de verkeersafwikkeling op zowel de A16 als de A28 tussen het Rijnmondgebied en het zuiden leidt tot enorme problemen. Dat deze Kwestie de lezers verdeelt, is ook wel duidelijk. Sommigen wijzen op het feit dat meer asfalt niet altijd leidt tot minder files. Eerder een verschuiving van het probleem naar verderop. Er zijn zorgen rondom de natuur in de Hoeksche Waard. Maar ook oproepen om het openbaar vervoer te gebruiken om een groot deel van de Hoeksche Waard weer beter bereikbaar te maken, zodat mensen de auto sneller laten staan.

Belangrijk voor de economie

Kees IJff (Nieuwerkerk aan den IJssel): Ja natuurlijk moet dat A4-plan doorgaan. Het is van de zotte dat een tracé dat 60 jaar geleden al is gepland er nog steeds niet is. Er zullen geluiden zijn van meer uitstoot en lawaaioverlast. Gelukkig zijn we goed in landtunnels bouwen en vergeet niet dat het heel belangrijk is voor onze economie. Want, we willen nog steeds niets van onze luxe levensstijl kwijt. Dat wordt bij protesten vaak vergeten.

Geert Jeelof (Oud-Beijerland): Bezwaren waren in het verleden de kosten, het lawaai en de uitlaatgassen. Die zijn tegenwoordig grotendeels achterhaald. De jarenlange kosten van de files en het omrijden via de Heinenoordtunnel overstijgen nu al de oorspronkelijke aanlegkosten. De A4-Zuid zal als een tunnel onder de Oude Maas en het Spui moeten worden aangelegd. Dan zal hij voorbij Oud-Beijerland weer boven komen en ingekapseld worden zoals de Ketheltunnel. Groei van elektrische/ waterstof auto’s ondervangt de toekomstige uitstoot.

Quote Voor wie stelt dat deze weg er niet moet komen! Van harte uitgeno­digd om eens een week te proberen van en op het eiland te komen. Hans van der Stek , Spijkenisse

Theodoor van der Lans (Puttershoek): Dat dit stukje A4 nog een issue is is onbegrijpelijk! Al die extra en onnodige kilometers langs Rotterdam, Barendrecht en door de Heinenoord is al jaren een exponentieel groeiend (lucht)vervuilingsprobleem. Onbegrijpelijk dat dit NIMBY-gedrag zo remmend mag en kan zijn. Hup die schop de grond in!

Wim Post (Schiedam): Het doortrekken naar Klaaswaal is het verplaatsen van de flessenhals. Maak van deze route( met uitbreiding) ook direct een spoorverbinding. Denk groot en niet als een kruidenier is mijn boodschap. De tegenstanders zijn er zeker, maar de overlast delen is ook iets om rekening mee te houden.

Volledig scherm De Berenplaat bij Spijkenisse waar een deel van de A4 Zuid is bedacht. © ANP XTRA

Hans van der Stek (Spijkenisse): Voor degenen die stellen dat deze weg er niet moet komen! U bent van harte uitgenodigd om eens een week te proberen van en op het eiland te komen.

Ton Scheffers (Hekelingen): Het probleem los je niet op met meer asfalt. Dan komt er meer verkeer los van het feit dat de verkeersbewegingen niet naar het zuiden zijn maar naar Rotterdam en Haven. Minder verkeer krijg je door spreiding werktijden en beter openbaar vervoer!

Frans van Zijderveld (Zuid-Beijerland ): Nu en nooit doen! Klinkt eenvoudig, even de A4 doortrekken. Het is mega-complex en uitermate kostbaar (aanleg en beheer, ook aansluitende wegen, bruggen en tunnels), los van de enorme impact op landschap en leefomgeving (een Nationaal Landschap). Investeer liever in optimaal openbaar vervoer, spreiding van verkeer (rekeningrijden), goede snelfietsroutes, beloon en faciliteer carpoolen. Meer asfalt is nooit de oplossing geweest. Wees zuinig op een groen en landelijk stuk Nederland. Eenmaal weg komt het nooit meer terug.

Quote Deze doortrek­king levert weinig voordeel op als de Haring­vliet­brug niet wordt verbreed Peter de Jong, Oud-Beijerland

Kor van der Heiden (Puttershoek): Die A4 is hard nodig. Niet alleen voor Europoort, maar ook voor de bereikbaarheid in de Hoeksche Waard. Met de reparaties aan Heinenoord tunnel en Haringvlietbrug kom je maar moeilijk van het eiland af. Aanleggen die weg!

Peter de Jong (Oud-Beijerland): Deze doortrekking levert weinig voordeel op als de Haringvlietbrug niet wordt verbreed. Het woongenot in de Hoeksche Waard neemt er nog verder door af, met alle extra verkeersbewegingen en uitstoot.

Peter Riedijk (Klaaswaal): Deze doortrekking moet er gewoon komen. De voordelen wegen op tegen de nadelen. Kijk eens wat een verkeersellende vandaag als er een tunnel weer geblokkeerd is! Heel Brabant/Zeeland en Zuid-Hollandse eilanden over de Kil/ Moerdijk! Je moet er niet aan denken als heel Voorne/Putten bij een ramp over die oude bruggen moet vluchten die ook vaak defect zijn. Veiligheid moet prioriteit krijgen!

Reageren? Brieven kunnen naar onze lezersredactie via rd.brieven@ad.nl, met voor-, achternaam en adres (dit laatste niet voor publicatie). Een lezersbrief is max. 150 woorden en kan worden ingekort. Anonieme brieven plaatsen we niet.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.