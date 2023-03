Moest u ook slikken toen u de ozb-aanslag zag, en wat doet u er tegen?

Wat, 162.000 euro erbij? De Rotterdamse Gerdien Stevense (58) wist niet wat ze zag toen ze de envelop van de gemeente openmaakte. Wat bleek: de woz-waarde van haar huis in Oud-Overschie is in één jaar gestegen met 26 procent, tot wel 780.000 euro. Ze is lang niet de enige die te maken krijgt met een kostenstijging.