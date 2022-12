Moeders kunnen hun kindje straks op veilige manier afstaan in het Maasstad Ziekenhuis

Hoe is het nu met? Oud-wereldkam­pi­oen Don Diego Poeder heeft behalve boksen nóg een passie: ‘Ik weet wat ik wil’

Hij werd wereldkampioen in 1997 en Nederlands kampioen in 1992, 1993 en 2005: Don Diego Poeder. Hij maakte naam als bokser in de jaren 90 en stond vooral bekend om zijn onverwachte linkerstoot. ,,Daarmee won ik aardig wat wedstrijden.” Hoe is het nu met de man uit Schiedam die in mei 2014 zijn tweede comeback maakte in de ring?

5 december