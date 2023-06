Moeder zwaargewond na eenzijdig ongeluk met scooter in Schiedam

MET VIDEO Hotelmede­wer­ker krijgt klap met hamer bij overval, weet na achtervol­ging een van de daders te vangen

Een hotelbeveiliger is donderdagochtend vroeg met een hamer geslagen. Dat gebeurde bij een overval op een hotel op het Grote Kerkplein in Rotterdam. Ondanks de klap en verwondingen aan zijn hoofd, wist de beveiliger een van de verdachten in de kraag te vatten.