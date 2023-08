Moeder van stadsgids Eveline is kankervrij en dat vieren ze met een ‘tietjestoetje’

Verbazing over grootste drugs­vangst ooit: ‘Zo'n partij verstuur je alleen als je weet dat-ie aankomt’

Opsporingsdiensten hebben in de Rotterdamse haven ruim 8000 kilo cocaïne onderschept - de grootste drugsvangst ooit in Nederland. Experts zijn verbaasd over het gigantische risico dat criminelen hebben genomen. De Nederlandse Politiebond verwacht onrust in de onderwereld.