Moeder van doodgereden motoragent over celstraf trucker: ‘Ik wil dat hij boet’

Koninklij­ke familie regelmatig in Rotterdam te vinden, maar Koninginne­dag vierden ze er in 1992 voor het laatst

Koning Willem-Alexander viert zijn verjaardag én zijn 10-jarig koningschap volgend jaar in Rotterdam. Dat heeft burgemeester Ahmed Aboutaleb zojuist bekendgemaakt. Het is een tijd geleden dat de koninklijke familie voor deze gelegenheid naar Rotterdam kwam. Daarvoor moeten we terug naar het jaar 1992.

10 oktober