Mobiele Eenheid ingezet bij bezetting Erasmus Universiteit: actievoerders opgepakt

,,Rond 19.00 uur werden zij verzocht om te vertrekken. Hun punt was gemaakt”, meldt een woordvoerder van de politie. ,,Toen daar geen gehoor aan werd gegeven, hebben wij op verzoek van de universiteit gevraagd of de actievoerders er een eind aan willen maken.”

Een grote groep actievoerders is daarop vertrokken, meldt de woordvoerder. ,,Maar zo’n tien mensen hebben geweigerd en bleven binnen. Toen is de politie ook naar binnen gegaan.” De overgebleven groep is aangehouden voor 'lokaal vredebreuk’, aldus de woordvoerder. Op beelden is ook te zien dat een groep ME’ers de actievoerders afvoert. Volgens de politie is de sfeer verder ‘rustig’ en ‘gemoedelijk’.

De Erasmus Universiteit zegt in een verklaring op de website ‘in de loop van de middag betrouwbare informatie ontvangen te hebben’: ,,Die maakt dat we de veiligheid van onze medewerkers, studenten en de demonstranten op onze campus niet langer kunnen waarborgen. De bezetting is daarom beëindigd. We zullen in overleg op zoek moeten gaan naar een manier om de dialoog alsnog te kunnen voeren.”

GroenLinks-raadslid Mina Morkoç, die overdag zelf ook aanwezig was tijdens de bezetting, noemt de arrestaties op Twitter ‘onbegrijpelijk’: ,,Studenten uit het gebouw slepen terwijl ze in alle vreedzaamheid aan het demonstreren waren. Dat is het niveau.”

Campus

De actievoerders verzamelden maandagochtend in de hal van het Sanders Gebouw op de campus. Ze eisen dat de universiteit alle banden met de fossiele industrie verbreekt. De actievoerders zijn onder meer studenten van de Erasmus Universiteit, Willem de Kooning, Codarts en met name rechtenstudenten van de Hogeschool Rotterdam.

Sommige studenten waren van plan om te overnachten op de universiteit, als het bestuur niet tegemoet zou komen aan hun eisen. Daar steekt de politie dus een stokje voor.

