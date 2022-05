Mist u ze ook, de ooievaars in het Kralingse Bos? Geen paniek, ze zijn de boom in!

Auto zwaar beschadigd na vuurwerkex­plo­sie

Bewoners van de Gein in Rotterdam-Zevenkamp zijn zaterdagnacht opgeschrikt door een flinke explosie. In één van de auto’s in de straat ontplofte even na 01.00 uur ‘s nachts vuurwerk. De auto vloog niet in brand, maar liep wel forse schade op. Een groot gedeelte van de voorkant belandde meters verder op straat.

15 mei