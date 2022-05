Misschien haal ik de Hofpleinfontein wel leeg, waarschuwde burgemeester Aboutaleb

Heeft Rotterdam plezier van het songfesti­val­ef­fect? ‘We hebben de beelden gezien, mooie stad hoor’

Ach, het Eurovisie Songfestival in Rotterdam, wat was het mooi vorig jaar. Op televisie dan. In de stad zelf werd het helaas nooit ‘douze points’, corona zette een streep door bijna alles. Turijn boft maar deze week. Of hebben we met terugwerkende kracht nog best plezier van het festival? Zeker nu alles weer kan en mag. Komen de festivaltoeristen al, loopt de congres-agenda vol?

14 mei