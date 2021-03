Mirjam (47) verliet de escortwereld en is nu gezondheidscoach: ‘Heb mijn ware zelf gevonden’

Opnieuw megavangst: ruim 4000 kilo cocaïne uit Equador onder­schept in Rotterdam­se haven

12:22 De douane heeft woensdag in totaal ruim 4000 kilo cocaïne met een straatwaarde van ruim 300 miljoen euro onderschept in de Rotterdamse haven. De cocaïne zat verstopt in een container en was verdeeld over 4425 pakketten.