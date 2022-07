Minister over Rotterdamse dakloze Oleg: ‘We betreuren het dat mensen zo moeten leven’

Dat zegt minister Karien van Gennip in reactie op een serie over EU-arbeidsmigranten in Rotterdam , die het AD onlangs publiceerde. SP-leider Lilian Marijnissen stelde Kamervragen, waarop Van Gennip antwoordt dat te veel arbeidsmigranten na tegenslag afglijden. ,,Het kabinet betreurt het dat mensen als Oleg in mensonterende omstandigheden moeten leven”, schrijft Van Gennip. Het plan van aanpak moet nog deze zomer af zijn.

Van Gennip (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) zegt veel van de misstanden die in de serie naar voren kwamen, te herkennen. Ook die over de rol van uitzendbureaus in de uitbuiting van EU-migranten. ,,Er zijn grote economische belangen, er is geen zelfreinigend vermogen in de branche en de wetgeving is ontoereikend”, zei een ambtenaar in de serie. ,,De overheid schiet simpelweg tekort.” Van Gennip zegt dat te herkennen, en wil daarom haast maken met de aanbevelingen van Emile Roemer, die er eerder onderzoek naar deed.