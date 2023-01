Minder vernielingen tijdens nieuwjaarsnacht in Rotterdam, inleveracties geen succes

De gemeente heeft in totaal 303 schadegevallen geconstateerd door vernieling, meldt burgemeester Aboutaleb. Het ging vooral om ondergrondse containers, speeltoestellen, afvalbakken, parkeermeters en lichtmasten. Er was 303.000 euro aan schade. Vorig jaar lag dat op 355.000 euro, en in 2019 - de laatste jaarwisseling voor corona - 410.000 euro.

De RET leed voor 5100 euro aan schade, vooral aan abri’s. Vorig jaar was de schade daar nog 16.000 euro. Er werden in de weken voor en na de jaarwisseling ook veel minder meldingen gedaan van vuurwerkoverlast: 1614, tegen 2642 een jaar eerder. De meeste meldingen (309) kwamen uit Prins Alexander.

Inleveracties

,,Het aantal incidenten lag voor de derde maal op rij lager dan voorgaande jaarwisselingen”, schrijft Aboutaleb in een brief aan de raad. ,,Het algehele beeld van de jaarwisseling is dat deze beheersbaar is verlopen.” Wel erkent hij dat er veel vuurwerk is afgestoken, ondanks het afsteekverbod in de hele stad, en dat de hulpdiensten het druk hadden. Maar: ,,Mede door de inzet van de hulpdiensten en veiligheidspartners heeft het overgrote deel van Rotterdam een veilige jaarwisseling gehad.”

De inleveracties voor vuurwerk, die op drie dagen eind december plaatsvonden in Hoogvliet, Charlois en Rotterdam-Noord, blijken overigens geen resultaat te hebben gehad. Er werd niets ingeleverd, blijkt uit het verslag van Aboutaleb. De inleveracties worden geëvalueerd, schrijft hij. ,,In aanloop naar de komende jaarwisseling wordt u geïnformeerd of er weer inleveracties komen.”

Reageren? Brieven kunnen naar onze lezersredactie (met voor-, achternaam en adres, dit laatste niet voor publicatie). Een lezersbrief is max. 150 woorden en kan worden ingekort. Anonieme brieven plaatsen we niet.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.