Minder ongelukken in de haven, maar geen reden voor tevredenheid: ‘Kan niet na dodelijk ongeval’

In de Rotterdamse haven hebben vorig jaar iets minder ongelukken plaatsgevonden. In 2022 waren er 137 incidenten, tegen 141 het jaar ervoor.

Ondanks die daling is er geen reden voor tevredenheid, zei havenmeester René de Vries donderdag bij de presentatie van de nautische cijfers. ,,Door een dodelijk ongeval in de haven mogen we niet tevreden zijn met de resultaten van het afgelopen jaar.”

Dodelijk ongeval met binnenvaartschip

De Vries doelt op het ongeluk met het Urker binnenvaartschip Mar-Grethe, dat in april kapseisde op de Nieuwe Waterweg. Het lichaam van 20-jarige stuurman werd pas ruim een maand later gevonden in het water bij de Noordzeeweg in Rozenburg.

Het tweede ernstige ongeval waar De Vries bij stilstond, was de aanvaring tussen een watertaxi en een rondvaartboot van Spido, in juli. Zes passagiers van de taxi raakten te water, maar overleefden door een luchtbel onder het schip. De aanvaring bij de Erasmusbrug baart De Vries zorgen. ,,We wachten de resultaten en aanbevelingen van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid af. Maar we zien het gebruik van het vaarwater in de stadsregio drukker en drukker worden.”

Meer bekeuringen en voorlichting

Hoewel het aantal ongevallen in de recreatievaart de afgelopen vier jaar daalde van veertien tot zes, wordt het toezicht op die categorie verscherpt. ,,Het gaat om een uiterst kwetsbare groep vaarweggebruikers’’, licht de havenmeester toe. ,,Het risico dat het fout gaat, blijft groot. Dus inspecteren we meer, delen we meer bekeuringen uit en geven we meer voorlichting.”

Verreweg de meeste van de 137 ongevallen zijn ‘parkeerschades’, ongelukjes waarbij schepen tegen de wal of meerpalen zijn gebotst.

