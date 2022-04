Minder herrie dankzij stille klinkers aan Hillevliet: ‘We horen de vogels weer fluiten’

Gemeente Rotterdam moest in coronacri­sis dubbel zo vaak ingrijpen vanwege illegaal sekswerk

In Rotterdam is het aantal keren dat de gemeente moest ingrijpen bij illegaal sekswerk ruim verdubbeld. Werden in Rotterdam in 2020 nog 23 panden gesloten en 5 dwangsommen opgelegd, een jaar later gebeurde dat 49 keer en verdubbelde het aantal dwangsommen. En dan zijn cijfers uit december 2021 nog niet meegerekend.

14 april