Miljoenentegenvaller: knooppunt ‘Feyenoord City’ wordt fors duurder

Bouwreuzen bundelen krachten bij komst van 3700 huizen, horeca, winkels en hotel op Zuid

Bouwreuzen Heijmans en AM gaan samenwerken in de ontwikkelcombinatie Feyenoord City, die zich richt op de ontwikkeling en bouw van woningen, commerciële en maatschappelijke voorzieningen in Rotterdam-Zuid. ,,Deze samenwerking is een belangrijke stap voor de integrale ontwikkeling van het gebied’’, zeggen beide in een verklaring.

5 maart