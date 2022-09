Miljoenen voor strijd tegen coke in Rotterdamse haven: ‘Onze barrières tegen die troep zijn verzwakt’

Man wordt auto ingetrok­ken op klaarlich­te dag, verdachten nog spoorloos

Een man is donderdag rond 17.30 uur nabij het metrostation in Poortugaal mishandeld en een auto ingetrokken. Twee verdachten reden vervolgens weg met de man in de auto. Voor een korte tijd was er sprake van een ontvoering. Een uur later werd het slachtoffer aangetroffen door de politie in de Ridderkerkstraat in Rotterdam. De verdachten zijn nog spoorloos.

16 september