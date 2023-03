Miljoenen pompen in dijken of schoon water? Dit valt er te kiezen tijdens waterschapsverkiezingen

update/met video Nieuwe explosie in Rotterdam­se regio voorkomen dankzij oplettende burger die scooter­dief­stal meldt

Door een oplettende burger in Vlaardingen is zondagnacht vermoedelijk een nieuwe explosie of ramkraak in de Rotterdamse regio verhinderd. Een melding over een scooterdiefstal leidde tot de vondst van een explosief en de aanhouding van vijf verdachten.