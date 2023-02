Miljoenen naar zwembad Groenoord, maar dat lijkt slecht nieuws voor zwembad Zuid

Ex-Aja­cied Lerin Duarte (32) voelt zich niet te groot voor ASWH: ‘Gemist om gewoon lekker te voetballen’

Lerin Duarte (32) maakte in Nederland furore bij Sparta, Heracles en Ajax, maar verdween uit zicht na zijn transfer naar het Griekse Aris Saloniki in 2019. Nu keert hij bij het Ambachtse ASWH, de nummer 17 van de derde divisie, terug op de Nederlandse velden. ,,Ik raak niet meer in de war van een beetje degradatiestress na wat ik allemaal heb meegemaakt.’’

