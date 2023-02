Miljoenen naar zwembad Groenoord dat wordt opgeknapt én extra bad krijgt

,,Een mooie plek waar mensen op een goede manier langdurig kunnen zwemmen, recreëren en zwemles kunnen krijgen. Goed nieuws voor Schiedam en voor Groenoord’’, concludeert regiomanager Harjan Hubers van Optisport. Addertje onder het gras: het is nog niet zeker of Optisport ook straks het vernieuwde Groenoord gaat exploiteren.

Dinsdagavond ging de gemeenteraad ermee akkoord om 8,8 miljoen euro te pompen in zwembad Groenoord, zodat dat kan worden gerenoveerd en uitgebreid met een extra bad. Goed nieuws dus voor Groenoord, maar de discussie ging vooral over zwembad Zuid. Optisport is overigens ook de exploitant van zwembad Zuid.

Hubers vindt het helemaal fantastisch dat de miljoenen naar Groenoord gaan. Grootste voordeel is de verduurzaamslag die gemaakt gaat worden. ,,De hele locatie is verouderd en dat zie je terug in het energieverbruik. Het levert een enorme energiereductie op en dat is voor iedereen winst. Zeker in deze tijd’’, aldus Hubers. Het vernieuwde Groenoord kan na de verbouwing nog járen mee. Met een nieuw bassin erbij, bouw je een bad voor de toekomst.’’

Zaak van de gemeente

Hoe de verbouwing er in de praktijk uit gaat zien, dat heeft hij nu nog niet op zijn netvlies staan. Bovendien, is dat ook een zaak van de gemeente Schiedam, die eigenaar is van het bad. ,,Wij zijn voorlopig nog steeds huurder, waar nodig kunnen wij helpen en een bijdrage leveren.’’

Optisport, dat in Nederland en België 300 sportlocaties exploiteert, heeft nog een contract voor een jaar. Daarna is het nog ongewis wie de Schiedamse zwembad(en) gaat exploiteren. Hubers: ,,Wat de rol van Optisport zal worden, dat moet dus eigenlijk nog blijken. Wij willen in ieder geval graag in Schiedam blijven, maar dat ligt aan de gemeente Schiedam. Alles ligt nog open.’’

