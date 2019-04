Miljoenen euro's extra omzet restaurants dankzij fietsbezorgers Deliveroo

video Emotionele herdenking van oud-politicus Fatima Talbi

22:45 Veel mensen kwamen vandaag samen in Centrum de Middenweg om een laatste eer te bewijzen aan de gisteren overleden Rotterdamse oud-politicus Fatima Talbi. ,,Fatima en ik waren zoals dat dan heet well connected’’, vertelt de zichtbaar geëmotioneerde burgemeester Ahmed Aboutaleb. ,,Ik krijg soms vijf of zes appjes per dag van haar. Over allerlei dingen die ze ziet en ze meemaakt. Op een gegeven moment kwamen er geen appjes meer.’’