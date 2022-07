Militair Ruud S. (22) die verdacht wordt van doodsteken eigen baby’tje blijft langer vastzitten

Het is niet de Rotterdamse rechter-commissaris die besloot of S. langer moest blijven zitten, maar die in Arnhem. Militairen worden namelijk, anders dan andere verdachten, berecht in een zogeheten ‘militaire rechtkamer’. De officier en de rechters hebben daar allemaal een militaire achtergrond.

Ruud S. was volgens de Koninklijke Marechaussee een ‘actief dienende militair’. Hij was ict’er. Wel zat hij volgens de moeder van de verdachte al een paar maanden in de Ziektewet vanwege psychische problemen.

Woede van omstanders

Toen hij zondagmiddag uit de woning kwam waar zijn baby’tje Emily was doodgestoken, reageerden omstanders furieus. Sommigen hadden de gruwelijke verwondingen van het kleine meisje gezien. Velen keken naar buiten toen moeder en oma met veel geschreeuw wanhopig op zoek waren naar hulp, met het gewonde kindje in de armen.

Gisteravond was een inloopspreekuur voor getuigen en omstanders die behoefte hadden aan emotionele steun. ,,Het gaat om een heel schokkende gebeurtenis, die voor onrust zorgt in de wijk’’, zo legt een woordvoerder van Slachtofferhulp uit.

Luisterend oor

Drie medewerkers boden een luisterend oor aan wie daar behoefte aan had. ,,Waarbij we zonder oordeel luisterden.’’ Verder gaf Slachtofferhulp uitleg over hoe zo’n ingrijpende gebeurtenis kan leiden tot het maken van meer adrenaline.

,,Als het weer rustiger is, kunnen sommige mensen stressklachten krijgen, zoals slecht slapen. Dat is een normale reactie op een abnormale gebeurtenis.’’ Bij 80 procent van de mensen verdwijnen deze klachten na een week of vijf.’’ Meestal belt Slachtofferhulp later nog om te vragen hoe het gaat.

