Militair (22) die wordt verdacht van doodsteken baby Emily blijft voorlopig achter tralies

VIDEO Schoten gelost op bedrijven­ter­rein in Capelle aan den IJssel

Op een bedrijventerrein aan de Poolvosweg in Capelle aan den IJssel is in de nacht van maandag op dinsdag geschoten. Dat meldt de politie dinsdagochtend. Een pand waarin een bedrijf huisvest dat uitvaartkisten maakt, is geraakt door een kogel.

26 juli