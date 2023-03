Mien zoekt wanhopig naar haar zoon en belooft 250 euro tipgeld, meer heeft ze niet

Luigi Bruins vertrok bij Excelsior door de achterdeur: ‘Ze betaalden mijn cursus van 10.000 euro en lieten me gaan’

Nog altijd hoopt ‘kind van de club’ Luigi Bruins (36) ooit hoofdtrainer te worden van Excelsior. Maar nog geen jaar nadat hij gestopt is als profvoetballer, is hij ook geen jeugdtrainer meer op Kralingen. Zijn zomerse vertrek was er een door de achterdeur en dat zit de oud-prof bepaald niet lekker. ,,Elke keer was er weer radiostilte.”