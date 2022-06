Middelbare school in Lekkerkerk ontruimd na brand, drie leerlingen aangehouden voor brandstichting

Woondroom van Ineke en Mischa in hun tiny house spatte al snel uiteen: ‘De regels zijn er niet klaar voor’

Ineke van Vliet en Misha Gilberts konden hun geluk niet op in hun zelfvoorzienende tiny house. Maar de duurzame woondroom spatte al snel uiteen. ,,We waren te vroeg, de regelgeving is er nog niet klaar voor.” Frustrerend, maar het leven gaat door. In een woning met energielabel F, dat wel.

20 mei