Michiel (24) zit straks met Mark Rutte aan tafel: ‘We willen serieuzer genomen worden’

Na haar au­to-ongeluk lag Noer 48 uur in coma: ‘Soms moet je vallen om jezelf te herontdek­ken’

Na haar auto-ongeluk schreef Noer Radi (23) een boek over de nasleep van de klap die haar leven veranderde. Nu wil ze de journalistiek in. ,,Het is de kunst om niet te kijken naar wat niet meer gaat, maar wat nog wél kan.”

1 juli