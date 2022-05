Michel (20) zat om de haverklap vast, totdat hij bij deze barbier zijn hart kon luchten

Man overleden na steekpar­tij in hotel in Rockanje, verdachte opgepakt

In een hotel waar veel arbeidsmigranten verblijven in Rockanje is een man om het leven gekomen na een steekpartij. Het hotel bevindt zich aan de Windgatseweg. Volgens de politiewoordvoerder ging aan het incident mogelijk een ruzie vooraf. Een man is aangehouden als verdachte.

25 mei