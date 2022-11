Michael moet bedrijf verhuizen vanwege drugslab bij de buren: ‘Waar moet ik zo snel naartoe?’

De paardenwei is leeg, tot ongenoegen van de buurt: ‘Deze zaak kent alleen maar verliezers’

De pony’s moesten verhuizen, de stal is gesloopt, maar daarmee is de verdwenen paardenwei in recreatiegebied Ommoordse Veld nog niet uit de hoofden van buurtbewoners verdwenen. Sterker nog, de onvrede is sindsdien alleen maar gegroeid.

29 oktober