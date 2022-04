Metrostoring tussen Beurs en Zuidplein opgelost, eerste metro’s rijden weer

Rotterdam heeft het grootste aantal Oekraïense vluchtelin­gen ingeschre­ven staan

Nergens in Nederland staan zo veel Oekraïense vluchtelingen geregistreerd als in Rotterdam. In de afgelopen weken, sinds Rusland het land binnenviel, hebben 1519 Oekraïners zich ingeschreven in de Basisregistratie Personen in de Maasstad.

8 april