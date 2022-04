Metrostoring tussen Beurs en Zuidplein niet opgelost voor avondspits: ‘Hou rekening met extra drukte’

video Bijzonder! De vrolijke kunst van Stephan is snel rijp voor de prullenbak (of om op te eten)

Het kan bijna niet anders dan dat de kunst van Stephan Brusche een glimlach op je gezicht tovert. Zijn werk stelt hij tentoon op Instagram. Daar is het een stuk langer te bewonderen dan in het echt, want zijn kunst is nogal snel rijp voor de prullenbak. Of beter: om opgegeten te worden. Want hij tekent niet op doek, niet op papier... maar op bananen.

10 april