Metrobestuurder raakt onwel op station Beurs, vertraging en spoorwisselingen voor metro

Genderneu­traal plassen in Blijdorp: ‘Ga maar naar binnen, hier zijn we allemaal seksloos’

Geen mannetjes, geen vrouwtjes, bij Diergaarde Blijdorp in Rotterdam is iedereen gelijk. En dat zie je terug op de toiletten. Er is geen scheiding meer tussen dames en heren. Iedereen plast in dezelfde ruimte. Wel allemaal achter een eigen deur, uiteraard.