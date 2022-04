Metro tussen Beurs en Zuidplein rijdt weer volgens dienstregeling, grote storing voorbij

Voor wie het nog eens wil beleven: theater­show over Feyenoords Europese winst op 6 mei 1970

De theatershow ‘50 Jaar Europacup I’, over de historische Europese bekerwinst van Feyenoord op 6 mei 1970, wordt op vrijdag 6 mei alsnog opgevoerd. Dat gebeurt in de nieuwe RTM Stage van Ahoy Rotterdam, twee jaar later dan aanvankelijk de bedoeling was. De eerdere shows in het Nieuwe Luxor Theater moesten vanwege de toenmalige coronaregels worden uitgesteld.

9 april