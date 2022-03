Metro-overgangen in Rotterdam aangepakt: zo wordt voorkomen dat mensen onder slagbomen kruipen

Dollemans­rit met politieman op de motorkap, verdachte: ‘Voet gleed van de koppeling’

Gleed z’n voet van de koppeling en reed Serhat A. (23) in paniek per ongeluk in op een Rotterdamse agent, of was het opzet? ,,Ik werd ook gegrepen door die andere agent en kreeg pepperspray in mijn gezicht. ‘Klootzak, stoppen’, werd naar me geroepen. Van schrik ben ik toen in paniek weggereden.”

22 maart