Met zijn oom pikte Redouan een half miljoen van het havenbedrijf: ‘Gestolen geld heeft mijn leven gered’

Veel politie op de been in Rotterdam voor Europees duel Feyenoord, eerste arrestatie al vroeg op de dag

In het Rotterdamse centrum is veel politie op de been voor de Europese wedstrijd, vooral rond de Oude Haven. Daar verzamelen supporters van Partizan Belgrado, de tegenstander van Feyenoord vanavond. Minstens één Servische aanhanger is aangehouden. Hij had een boksbeugel bij zich.

16:00