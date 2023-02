Met Rotterdamse ‘Bienen’ kun je beter geen ruzie krijgen

Inzameling voor rampgebied zorgt voor gekkenhuis bij deze moskee: ‘Eerste vrachtwa­gens zijn onderweg’

,,De eerste twee vrachtwagens zijn nu onderweg”, zegt Ismail Shahbaz van de Mevlanamoskee. ,,Luiers, babykleren, andere spullen. De derde vrachtwagen zijn we nu aan het inpakken. We gaan door tot vrijdag. Maar misschien verlengen we de actie. Ik denk het wel.”

8 februari