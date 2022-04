Met Leefbaar en Denk komt Rotterdam-Zuid aan de macht: ‘Iedereen zit hier in hetzelfde schuitje’

Het lijken twee werelden in één wijk. Aan de ene kant van Bloemhof, een wijk met 14.000 inwoners in Rotterdam-Zuid, zijn uitsluitend Turkse winkels te vinden en is elke paar weken wel een Turkse bruiloft. De partij die er oppermachtig is: Denk, in sommige stembureaus wel met 60 procent van de stemmen.