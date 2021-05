Met deze nieuwe techniek bindt Rotterdam de strijd aan met verkeersaso's

De beelden van augustus tot oktober vorig jaar komen van de Meent, Nieuwe Binnenweg en de West-Kruiskade in Rotterdam. Vooral in die laatste straat zijn op beelden claxonconcerten te horen en te zien. Ze hielden geregeld minutenlang aan. De overlast deed zich vooral voor op vrijdag en zaterdag aan het begin van de avond - tien keer per uur - , maar ook ‘s nachts (twee tot drie keer per uur). De herrie is dusdanig dat bewoners in nachtrust worden gestoord.