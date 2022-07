Merijn surft door Rotterdam met een surfboard van 500 plastic bekers

Surfer en klimaatactivist Merijn Tinga (49) surft woensdag met een elektrisch surfboard, gemaakt van gebruikte wegwerpbekers, door de Rotterdamse wateren. Hij doet Rotterdam aan in zijn route van Brussel naar Amsterdam om aandacht te vragen voor de vijf miljoen plastic bekers die iedere ochtend in de Nederlandse prullenbakken belanden. ,,Als je al die vijf miljoen bekers achter elkaar legt, zijn ze 385 kilometer lang en zover ga ik ook surfen.”

Welke route vaar je door Rotterdam?

,,Ik begin om 10.00 uur bij het Maritiem Museum en surf dan richting de Euromast om op de Schie te komen.”

Waarom heb je gekozen voor een elektrisch aangedreven surfboard?

,,Ik had eerst het plan om met een groot zeil te surfen, maar dat was niet handig omdat ik dan afhankelijk was van de wind en ik alleen over de kustlijn kon surfen. Het vette van een elektrisch aangedreven surfboard is dat ik dwars door steden kan surfen en op deze manier veel meer mensen in de missie kan interesseren.”

Wordt het surfboard aangedreven met groene energie?

,,Dat ligt eraan waar we hem opladen. We proberen het wel, maar het lukt niet altijd. In het begin had ik ook nog het idee om groene energie op te wekken door mensen mee te laten fietsen, maar dit bleek logistiek te ingewikkeld.”

In Europa is er al een wet die wegwerpplastic verbiedt. Waarom is het dan nodig hier alsnog aandacht voor te vragen?

,,De wetgeving is op geen enkele manier toereikend en heeft tot nu toe nog niks veranderd. Helaas zitten er nog te veel mazen in de wet. Ik had gehoopt dat door deze wet het tij zou keren, maar dat is niet gebeurd. Met deze actie probeer ik Nederland en België wakker te schudden om zo de nationale wetgeving te veranderen. Wegwerpbekers zijn ook echt overbodig. Als we nu stoppen met wegwerpbekers, zal er geen kop koffie minder worden gedronken.”

