Mensen met verstandelijke beperking helpen mee met ontwerp sneakers: ‘Je gaat geheid vrolijk de deur uit’

Dat is heel veel goeds bij elkaar.

,,Zeker, ook omdat we het samen doen met de mensen van de UP Social Club, een dagbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking in Oud-Beijerland. Zij zijn helemaal meegegaan in het proces. Ze maakten de moodboards, dachten mee over het ontwerp, de kleur en gaven ons vooral veel inspiratie. Echt teamwork.’’



Met als resultaat een heel verantwoorde sneaker.

,,Zeker, het is een heel sustainable schoen geworden. Er is geen leer gebruikt, maar alleen maar verantwoorde materialen, zoals biologisch katoen, gerecycled rubber, gerecycled canvas.’’



De eerste serie is wit. Daar was nogal wat over te doen.

,,Ja, dat vond het team maar niks. Deze groep mensen houdt vaak van kleurrijk. Maar er komen andere kleuren aan.’’