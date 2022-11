Meisje slachtoffer van verkeersongeval, traumahelikopter ter plaatse

Moord op Jaison (30) heeft ‘alle kenmerken van doelbewus­te liquidatie’; of hij juiste doelwit was, is onduide­lijk

De politie heeft beelden vrijgegeven van de fatale schietpartij, waarbij eind oktober de 30-jarige Jaison Baptista Lopes Sanches om het leven kwam. In het tv-programma Opsporing Verzocht zegt de politie dat het gedrag van de schutter, die nog niet is opgepakt, ‘alle kenmerken heeft van een doelbewuste liquidatie’. Niet zeker is of Jaison het daadwerkelijke doelwit was van de schoten.

15 november