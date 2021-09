Megavangst cocaïne in Rotterdamse haven: straatwaarde van 301 miljoen euro

Vrouw gewond bij steekpar­tij in de Beve­landsestraat, verdachte nog niet aangehou­den

15 september In de Bevelandsestraat in Rotterdam-Charlois heeft rond 20.20 uur een steekpartij plaatsgevonden. Daarbij is een 54-jarige vrouw gewond geraakt. Het slachtoffer is per ambulance vervoerd naar het ziekenhuis met nog onbekende verwondingen.