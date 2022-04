Megajacht vaart door Rotterdam (en ja, deze past wél onder de Hef door)

Met video 35-jarige man neergesto­ken in woning, zes mannen aangehou­den

In een woning aan de Schalkeroord in de Rotterdamse wijk Reyeroord heeft even na middernacht een steekincident plaatsgevonden. Dat meldt de politie. Hierbij raakte één persoon gewond, een 35-jarige man. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis vervoerd. Het is niet bekend hoe het met het slachtoffer gaat. In de woning waren ook zes mannen aanwezig, zij zijn aangehouden.

17 april