Meerdere woningen ontruimd bij brand in flat in centrum van Rotterdam

indebuurt.nl Weer of geen weer: op deze terrassen zit je sowieso droog

Ah, wat houden we van een dag op het Rotterdamse terras. Koffie met een croissant, of een borrel met vrienden om de week door te nemen. Wat wil je nog meer? Nu wonen we in Nederland en is het weer hier niet altijd betrouwbaar. Dus voor die wisselvallige en koude dagen: op deze terrassen zit je sowieso droog.