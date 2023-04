Meerdere winkels Lijnbaan sluiten deuren vanwege waterlekkage

Bierfiets (een fust van 20 liter is standaard inbegrepen) wordt met argusogen bekeken in Rotterdam

Hallóó, daar is hij dan: de bierfiets rijdt nu ook door het centrum van Rotterdam. In de hoofdstad zijn ze dit feestvervoermiddel al jaren kotsbeu door de overlast van wildplassende en dronken toeristen, maar ook in onze eigen stad wordt het vehikel - een fust van 20 liter is standaard inbegrepen - met argusogen bekeken.