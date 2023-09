Meerdere mensen in Vreewijk slachtoffer van babbeltrucs, politie gaat op huisbezoek

Met video Feyenoord-huur­ling Guus Baars (20) stopt abrupt: ‘Ik ben nog geen moslim, maar dat duurt niet lang meer’

Terwijl de transferwindow naar het einde loopt, kwam de meest opmerkelijke mutatie in de selectie van FC Dordrecht niet door een inkomende of uitgaande speler. De beslissing van de van Feyenoord gehuurde verdediger Guus Baars, pas 20 jaar oud, om met onmiddellijke ingang te stoppen was een even verrassende als vastberaden beslissing.