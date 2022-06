Meerdere auto's uitgebrand in Schiebroek en Overschie

Aan de Melanchtonweg in Rotterdam-Schiebroek had rond 2.30 uur een wagen nabij het metrostation vlam gevat. Korte tijd later werd de brandweer gealarmeerd over een brandend voertuig aan de Terletweg in Rotterdam-Overschie. Op de parkeerplaats van een volkstuinvereniging bleken uiteindelijk drie auto's in brand te staan. Ook twee auto's in de buurt liepen schade op. Hoe de branden zijn ontstaan, is nog onduidelijk. De politie gaat dit verder onderzoeken.