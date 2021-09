Meer hulp voor Alzheimerpatiënten: ‘Mensen trekken nu vaak aan de bel als het te laat is’

Het is vandaag Wereld Alzheimerdag. In ons land zijn er zo’n 290.000 patiënten met een vorm van dementie en de steun voor deze mensen is niet altijd optimaal. Daar wil het Alzheimercentrum Erasmus MC verandering in brengen. ,,De zorg vanuit het ziekenhuis kan beter”, vindt senior-onderzoeker Janne Papma.

Eerst even dit: wat is eigenlijk het verschil tussen dementie en alzheimer?

,,In de volksmond wordt het een beetje door elkaar gebruikt. Dementie is een parapluterm voor hersenziekten die stoornissen in de denkfuncties tot gevolg hebben. Alzheimer is de meest voorkomende oorzaak, in tweederde van de gevallen. Geheugenproblemen spelen heel erg een rol.”

En dan krijgt iemand die diagnose alzheimer...

,,Dat volgt vaak na veel testen en diagnoses. Ontzettend naar om te horen te krijgen. Maar daarnaast is het een vertrekpunt om erover na te gaan denken.”

Volledig scherm Janne Papma is senior-onderzoeker van het Alzheimercentrum Erasmus MC: ,,Onderzoek wat voor jou de mogelijkheden zijn." © Erasmus MC Wat gebeurt er met zo iemand. Moet die het verder zelf uitzoeken?

,,Da’s een beetje het punt. Je hebt recht op een casemanager die van alles voor je kan regelen. Maar vaak zeggen mensen: laat ons maar even. En er is daarnaast een wachtlijst. Dan hoor je soms drie maanden niks meer.”

Dat willen jullie in het Alzheimercentrum anders doen?

,,Onze insteek is dat de zorg vanuit het ziekenhuis wel iets verlengd kan worden. We kunnen helpen bij vragen als: wat betekent dit voor je toekomst, voor je huisvesting, voor je partner? Wij helpen ook bij het nadenken over dagbesteding. Mensen trekken nu te vaak aan de bel als het te laat is. Het is juist fijn als je zelf als patiënt nog betrokken kunt zijn.”

Wat is jullie belangrijkste tip?

,,Ik zou zeggen: plan, samen met je huisarts, vooruit. Onderzoek wat voor jou de mogelijkheden zijn.”

Want genezen is onmogelijk?

,,Ja. We moeten nog meer begrijpen van die ziekte, al zijn we echt bezig antwoorden te achterhalen en nieuwe medicijnen te ontwikkelen.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.