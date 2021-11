Meer coronabedden, eerste streep door operaties

In een week tijd steeg het aantal coronapatiënten in de regio Rotterdam-Rijnmond op de ic van 23 naar 27 en op de verpleegafdeling van 58 naar 97. Die cijfers vertellen echter niet het hele verhaal. Er zijn ook patiënten verplaatst naar ziekenhuizen buiten de Rotterdamse regio, sterfgevallen en patiënten die naar huis konden.

Tekort aan handen

De stijging van het aantal ernstig zieke coronapatiënten, die veelal niet gevaccineerd zijn, betekent dat de ziekenhuizen gezamenlijk hebben besloten extra ‘coronabedden’ vrij te maken. Daarbij is niet een tekort aan bedden het probleem, maar een tekort aan handen aan het bed. Van ziekenhuis tot verpleeghuis en thuiszorg, overal in de zorg is een tekort aan medewerkers. Er zijn vacatures, maar ook veel zieken.

Dat betekent dat de ziekenhuizen weer opnieuw de puzzel moeten leggen. Verleden week was het Albert Schweitzer ziekenhuis in Dordrecht het eerste dat álle niet-spoedeisende geplande operaties gedurende twee weken uitstelde vanwege de explosieve stijging van het aantal opgenomen coronapatiënten.

Vaccinatiegraad

Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis stelt dat de niet-spoedeisende operaties afgeschaald moeten worden. Per dag wordt gekeken naar wat er nog wel kan, waarbij het doel is zoveel mogelijk gewone zorg door te laten gaan. Bij andere ziekenhuizen wordt de stap naar het afbellen van operaties nog niet gezet, maar ook daar is die wel dichterbij gekomen. De vrees is dat er meer patiënten komen nu het aantal besmettingen stijgt, mede omdat de vaccinatiegraad in delen van de regio erg laag is.