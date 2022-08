Mee met de zeehavenpolitie: schippers moeten blazen en hebben ze wel een dodemanskoord?

Autobe­stuur­ders slaan op de vlucht bij verkeers­con­tro­le en sleuren politie­agen­ten mee

Bij verschillende verkeerscontroles in Rotterdam-Oost zijn donderdag twee agenten gewond geraakt. In beide gevallen gebeurde dat omdat bestuurders op de vlucht sloegen en in volle vaart de politiemensen meesleurden.

26 augustus