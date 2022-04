Medewerkers houden Rotterdamse Gall & Gall vestigingen morgen dicht

Negen maanden celstraf voor dollemans­rit met agent op de motorkap

Negen maanden gevangenisstraf. Dat is het antwoord van de rechtbank op de poging van Rotterdammer Serhat A. een agent aan te rijden en zwaar lichamelijk letsel toe te brengen. Het is dat de politieman in een reflex reageerde en op de motorkap van de auto sprong, anders was hij omver gekegeld.

5 april