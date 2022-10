Medewerkers Bijenkorf voeren actie: ‘Het is ons menens’

Het is tijd voor actie, stelt vakbondsvrouw Linda Vermeulen van de FNV. Ze noemt de stakingen die afgelopen weken in het Amsterdamse filiaal plaats vonden ‘ongekend in de geschiedenis van onze winkel’ en voegt daar aan toe: ,,Het is ons menens.”

Tijdens de actie trakteert de FNV alle medewerkers van de Bijenkorf in de lunchpauze - tussen 11.30 en 13.30 uur - op een broodje. Tegelijkertijd wordt opgeroepen om dinsdag ‘in eigen tijd in gesprek te gaan over de situatie in de winkels’. ,,We hebben het over de lonen, en we geven samen een krachtig waarschuwingssignaal aan de directie. Het is belangrijk dat gezien wordt dat medewerkers in het hele land vinden dat de lonen omhoog moeten”, luidt de oproep van Vermeulen.